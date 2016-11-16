В Крыму задержали предполагаемого украинского разведчика – «РИА Новости»

В Симферополе задержан гражданин Украины, предполагаемый сотрудник главного управления разведки минобороны Украины, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что он был задержан с гранатой, пистолетом и элементами для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе троих участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины. Все трое признали свою вину.

ФСБ России в августе также сообщила о предотвращении терактов в Крыму. По сведениям спецслужбы, они были подготовлены разведкой Украины. В ФСБ заявили, что в ночь на 7 и 8 августа было предотвращено несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории. В ходе столкновений с ними погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

Тогда был задержан один из их организаторов – житель Запорожской области, сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Евгений Панов. Он вскоре дал признательные показания. На Украине эту информацию опровергали.