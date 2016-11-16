Оксфордский словарь выбрал слово года под влиянием Brexit и выборов в США

Оксфордский словарь признал глобальным словом 2016 г. «post-truth» (постправда, послеистинный) - это прилагательное, которое описывает ситуацию, в которой эмоциональные призывы сильнее влияют на общественное мнение, чем объективные факты, сообщает ВВС. Слово было выбрано по итогам «напряженного» политического года, на фоне июньского голосования о выходе Великобритании из Евросоюза и президентских выборов в США. Часто оно употребляется в сочетании post-truth politics - «политика эпохи постправды».

Считается, что впервые post-truth было использовано в нынешнем значении в эссе сербско-американского драматурга Стива Тесича 1992 г., в котором речь шла о конфликте в Персидском заливе. По сравнению с 2015 г. в нынешнем году частотность его употребления выросла на 2000%, отмечают составители словаря.

Один из составителей Оксфордского словаря Каспер Гратвол считает, что это слово может стать одним из основных в определении нашей эпохи. Он считает, что оно обрело популярность на фоне усиления влияния соцсетей как основного источника информации и на фоне роста недоверия к подаче фактов со стороны традиционных СМИ и истеблишмента. По его словам, частотность его употребления возросла в июне на фоне голосования по Brexit и затем в июле, когда Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканской партии, спада пока не наблюдалось.

В прошлом году Оксфордский словарь выбрал словом года смеющийся смайлик со слезами.

В этом году рost-truth оказалось победителем среди вошедших в шортлист 10 слов. В их числе были «брекзитер» (Brexiteer, сторонник выхода Британии из ЕС), чатбот, Alt-right (ультраправая политическая маргинальная группа, которая использует интернет для разжигания страстей), коулрофобия (боязнь клоунов, на фоне недавней волны нападений «клоунов» на людей в ряде стран).