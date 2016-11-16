Медведев: Перед законом все равны, включая любого представителя власти

Уголовное дело экс-министра экономики Алексея Улюкаева премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «экстраординарным событием» «для правительства и для власти в целом в стране». Как передает «Интерфакс», этими словами он открыл заседание правительства 16 ноября. Правительство в среду собралось экстренно, об этом сначала сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Затем агентству ТАСС в пресс-службе кабмина объяснили, что это заседание все же плановое, но его перенесли с четверга на среду, потому что премьер 17 ноября «будет принимать участие в мероприятиях у президента».

Медведев напомнил министрам, что ситуацию с Улюкаевым он обсуждал с президентом Владимиром Путиным, а 15 ноября, когда уже стало известно о задержании чиновника, - с депутатами фракции «Единая Россия». По его словам, происшедшее еще раз подтверждает «один непреложный вывод, что абсолютно все, включая любого представителя власти, какую бы должность они ни занимали, равны перед законом».

«Случившееся необходимо расследовать самым тщательным образом, квалифицировать в строгом соответствии с действующим законодательством», - сказал Медведев и добавил, что «окончательную точку в вопросе виновности или невиновности бывшего члена правительства должен поставить суд».

Во вторник на заседании фракции единороссов Медведев тоже назвал задержание Улюкаева «тяжелым событием и для власти, и для правительства». «Случившееся - за гранью моего понимания. Я вчера эту тему обсуждал и с президентом страны. У него такое же мнение», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого рассказывал журналистам, что Путин был в курсе ситуации с самого начала «разработки» Улюкаева и что он делился информацией с Медведевым.

Вечером во вторник Путин отправил Улюкаева в отставку «в связи с утратой доверия».