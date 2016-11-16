Путину не поступало предложений о кандидатуре на пост министра экономического развития – Песков

Президенту России Владимиру Путину пока не поступало предложений от главы правительства Дмитрия Медведева о новой кандидатуре на пост министра экономического развития, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также заявил, что не знает, когда такое предложение может поступить.

Песков отметил, что не знает, будет ли обсуждаться этот вопрос Путиным и Медведевым, который прибудет в Сочи на совещание Совбеза в четверг. «Я не знаю. Будет обычный Совбез, который планировался и который проходит регулярно», - сказал он.