Малайзия в начале 2018 года назовет виновных в крушении MH17 в Донбассе

Малазийское следствие определит круг виновных в крушении Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком в конце 2017 г. или начале 2018 г., пообещал министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай. Как сообщает Malay Mail, он заявил это в нижней палате парламента Малайзии. Пока, по его словам, установлен предварительный круг из нескольких сотен лиц, которые могут нести ответственность за гибель самолета и всех, кто в нем находился. Определенное время должно уйти на беседы со всеми этими лицами и на фиксацию их показаний. Для привлечения подозреваемых к ответственности правительство намерено использовать международный суд в Нидерландах.

Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) во главе с Нидерландами продолжает расследование катастрофы, добавил министр.

28 сентября 2016 г. JIT опубликовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты, сбившей Boeing 777. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Район запуска на дату крушения самолета контролировался повстанцами Донбасса. Следствие провело свое натурное моделирование взрыва ракеты «Бука», предоставленной Финляндией. Траектория, приведенная в материалах, показывает ракету на встречно-пересекающемся курсе, что соответствует запуску из района Снежного.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.