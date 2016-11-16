Колокольцев прокомментировал сообщение о своей отставке

Министр иностранных дел России Владимир Колокольцев не подтвердил информацию о своей возможной отставке, назвав ее слухами. «По-моему, каждый чиновник с этими слухами на протяжении всего периода своей службы сталкивается», - сказал Колокольцев .

Ранее в сентябре в СМИ появилась информация об отставке Колокольцева из-за уголовного дела в отношении полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Захарченко обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября.