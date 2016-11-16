Новый заместитель Чайки назвал законными свои действия по делу Цапков

Назначенный заместителем главного прокурора бывший прокурор Кубани Леонид Коржинек заявил, что все его действия по так называемому «делу Цапков» были законными и подтверждены судами. Это сообщает «Интерфакс». Агентство напоминает, что СМИ писали о негативной роли краевой прокуратуры в событиях в станице Кущевская, связанных с действиями «банды Цапков». В частности, утверждалось, что Коржинек отменял постановления о возбуждении уголовного дела в отношении лидеров этой банды.

По словам замгенпрокурора, это постановление «неоднократно отменялось другими руководителями и полномочными лицами», и он его тоже «отменил, потому что не было достаточных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела». «Данное решение было подтверждено и судебными инстанциями», - сказал он в Совете Федерации, который утвердил его в новой должности. Он отметил при этом, что «в последующем отмена постановления не лишает следователя возможности устранить те нарушения, которые указывает прокурор, и возбудить уголовное дело».

Он напомнил, что в дальнейшем уголовное дело было возбуждено, но расследовалось оно центральным аппаратом, Цапку обвинение не предъявлялось. «В последующем уголовное дело по тем же основаниям, по которым я отменял постановление о возбуждении уголовного дела, было отменено. Оно законное и обоснованное. И прекращено по тем же основаниям, по которым я отказывал», - сказал Коржинек.

5 ноября 2010 г. в доме фермера Аметова в Кущевке были найдены тела 12 убитых, в том числе хозяев дома, гостей и детей. Расследование вскрыло ряд тяжких преступлений, которые в предыдущие годы совершались в станице и были выявлены нарушения в работе правоохранительных органов в Кущевском районе. В некоторых преступлениях были обвинены участники банды Сергея Цапка. Цапок получил пожизненный срок и умер в заключении 7 июля 2014 г.