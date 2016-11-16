Путин пока не принял решения о новом руководителе Минэкономразвития

Российский президент Владимир Путин пока еще не принял решение о том, кто возглавит Минэкономразвития, передает ТАСС.

«Мне неизвестно, поступали ли по состоянию на настоящий момент какие-либо предложения с кандидатурами от председателя правительства, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, каких-либо решений «на этот счет» президент не принимал.

По словам пресс-секретаря, президенту регулярно докладывают о новой информации, получаемой в ходе расследования по делу Улюкаева.

Песков не стал комментировать информацию о появлении в деле Улюкаева новых подозреваемых. «Я не располагаю информацией. Ведется следствие, оно, конечно, не может вестись в публичном режиме», - сказал он.