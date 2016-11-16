Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты

Президент Украины Петр Порошенко в своем официальном Facebook сообщил об успешных испытаниях на Украине новой тактический ракеты. «Прекрасная новость с испытаний новой украинской ракеты. Все пуски сегодня прошли успешно. Результат поражает: при дальности стрельбы 60 км ракета продемонстрировала очень высокую точность», - написал Порошенко, поздравляя с успехом разработчиков.

Ни название, ни шифр ракетного комплекса президент Украины не уточнил, однако показанная на видео пусковая установка - это боевая машина ракетной системы залпового огня БМ-30 «Смерч».

В начале этого года украинские СМИ сообщали о первых испытаниях 300-мм украинской ракеты к «Смерчу» под шифром «Ольха» («Вільха»), разработка которой началась решением СНБО от 2015 г. После промежуточных испытаний в августе 2016 г. секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими. «В отличие от российских аналогов украинские ракеты - управляемые и именно поэтому эффективнее и точнее поражают цели, что было доказано во время испытаний», - отметил он.

По данным из открытых источников, разработку «Ольхи» возглавляет государственное киевское конструкторское бюро «Луч». Система управления - предположительно инерциальная, с коррекцией по GPS. Точность должна «на порядок» превосходить оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка» (КВО «Точки» - порядка 250 м). Советник Порошенко Юрий Бирюков называл областью применения «Ольхи» борьбу с кочующими огневыми точками «сепаратистов» по данным артиллерийских локаторов.

В России разработан предлагающийся на экспорт корректируемый снаряд для «Смерча» под индексом 9М542 с дальностью 120 км.