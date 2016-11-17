В Госдепе отказались уточнить источник информации об ударах российских ВКС по больницам

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Гаяне Чичакян о том, какими источниками пользуется Вашингтон, обвиняя российские ВКС в ударах по пяти больницам в Алеппо. Просьбу журналиста назвать конкретные адреса разрушенных госпиталей, Кирби также оставил без ответа. Вместо этого он предложил журналисту обратиться за комментариями в российское Минобороны.

«Вы работаете на RT? А почему бы вам не задать своему правительству те же вопросы, что и мне?.. Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары», - приводится на сайте Госдепа стенограмма диалога. Это предложение он повторил несколько раз, прерывая попытки репортера задать уточняющие вопросы.

В Минобороны России ранее заявляли, что сообщения о бомбардировке больниц считают «обыкновенной ложью». Кирби не стал уточнять источники информации, позволяющие Вашингтону обвинять Москву в ударах по госпиталям. Он лишь сослался на сообщения агентств и отчеты гуманитарных организаций, которым в Госдепе «верят».