Служившие на базах НАТО турецкие военные попросили убежища в Германии

Несколько турецких военнослужащих, которые находятся на авиабазе НАТО в Рамштайне, попросили убежища в Германии, сообщает АР со ссылкой на dpa. Германское агентство сослалось на местного чиновника из Кайзерслаутерна, Пауля Юнкера. Он сообщил, что семьи этих военных также подали заявки на предоставление убежища. По его словам, речь идет о более чем одной семье, но точные цифры называть он не стал.

Турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на Deutsche Welle Turkish пишет, что около 60 граждан Турции, обладающих дипломатическими паспортами, до сих пор не вернулись из Германии на родину, несмотря на требование властей. Правительство Турции после попытки переворота 15 июля потребовало возвращения в страну всех военнослужащих и вузовских преподавателей, которые на тех или иных основаниях выехали работать за границу.

По данным Yeni Safak, большинство из тех, кто не приехал из Германии, – это военнослужащие с баз НАТО. Некоторые из них попросили убежища, в том числе военный атташе из посольства в Берлине, пишет издание. Также среди тех 60 человек есть и родственники обладателей дипломатических паспортов. Сами паспорта объявлены Анкарой недействительными. Yeni Safak считает, что невозвращенцы все связаны со сторонниками Фетхуллаха Гюлена, который в Анкаре считается вдохновителем военного переворота. Организация признана террористической, ее участники с июля 2016 г. подвергаются преследованиям.