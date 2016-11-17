В Госдуме предлагают сажать на два года за порчу произведений искусства

Думский комитет по культуре 17 ноября может рассмотреть «законодательные инициативы по проблеме нравственных ограничений в искусстве и защите от вандализма в отношении произведений искусств». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в комитете.

С такой инициативой выступит глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин. «Можно спорить о возможности или необходимости того или иного вида искусства, но в рамках правовых механизмов. Иначе мы и получаем ситуацию двойных стандартов», – говорят в комитете.

Газета подчеркивает, что предложения Говорухина были выдвинуты в ответ на требования активистов закрывать «скандальные выставки», в частности, речь идет о скандальной истории с закрытием выставки Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер по инициативе организации «Офицеры России».

Поправки, которые выносятся для обсуждения на комитет, касаются УК и КоАПа. В УК Станислав Говорухин предлагает обсудить расширение ст. 214 (вандализм), специально приспособив ее под специфику сферы культуры. «Осквернение, порчу или уничтожение» произведений искусства, если причинен значительный ущерб, депутат предлагает наказывать штрафом на сумму от 100 000 до 1 млн руб., исправительными работами до года или лишением свободы до двух лет.

КоАП предложено дополнить новой статьей – «Публичное осквернение произведений литературы, искусства или народного творчества». За такое правонарушение предлагается штрафовать граждан на сумму 50 000–100 000 руб. Альтернативным наказанием станут обязательные работы на срок до 120 часов или арест до 15 суток. При повторном совершении правонарушения депутатам предложено подумать о введении повышенной санкции: штрафа от 100 000 до 500 000 руб., обязательных работ до 200 часов или арест. Отдельно в КоАП предложено ввести санкции как для граждан, так и для должностных лиц за «воспрепятствование публичному исполнению (показу) произведения литературы, искусства или народного творчества во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищного мероприятия, публичному показу фильма». За первое такое нарушение гражданам будет грозить штраф от 50 000 до100 000 руб. штрафа, работы до 120 часов или арест до 15 суток, должностным лицам – штраф от 100 000 до 200 000 руб.