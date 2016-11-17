Медведев отправил Шувалова успокоить сотрудников Минэкономразвития – «Коммерсантъ»

После заседания правительства в среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову встретиться с сотрудниками Минэкономразвития, чтобы успокоить их после задержания и отставки бывшего руководителя ведомства Алексея Улюкаева. Это сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова это не подтвердила, но и не опровергла. На открытой части заседания Медведев сказал сотрудникам министерства, что надеется, что «случившееся не скажется на результатах их повседневной деятельности». Иных заявлений о судьбе министерства не последовало. Повестка заседания, которая обсуждалась уже в закрытом режиме, по оценке «Коммерсанта», «выглядела так, будто была нацелена на демонстративное отрицание какого-либо правительственного кризиса». Издание считает, что

Белый дом прилагает все усилия, чтобы арест Улюкаева не вызвал явного правительственного кризиса.

Случившееся с Улюкаевым поставило под вопрос схему приватизации госпакета в 19,5% акций «Роснефти», пишет газета. Улюкаев ранее предлагал разрешить самой компании выкупить этот пакет, чтобы обеспечить поступление денег в бюджет до конца года, при условии обязательной последующей перепродажи. Все опрошенные изданием чиновники дали понять, что в нынешней ситуации разговаривать на такие темы не готовы, и официально ссылались только на директиву правительства членам совета директоров «Роснефтегаза» о реализации сделки до 5 декабря. Информацией о том, согласована ли инвестпрограмма «Роснефтегаза» с учетом приватизации «Роснефти» и какова ее схема, Минэкономики не располагает, цитирует издание. Поручений Росимуществу или профильному департаменту министерства готовить проекты директив для совета директоров «Роснефти» о покупке или продаже 19,5% на открытом рынке в министерство не поступало.

В Росимуществе газете сказали, что подготовка к продаже пакета «Роснефти» ведется в прежнем режиме, «инвестконсультант прорабатывает все возможные варианты, а дополнительных поручений по проработке конкретного варианта продажи Росимущество не получало».