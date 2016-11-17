СКР расследует хищение на Восточном, из-за которого Путин на первом пуске оказался в окопе

Следственный комитет возбудил уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), материалы для которого собрали сотрудники ФСБ, передает «Коммерсантъ». Дело было возбуждено в связи с тем, что на космодроме не был построен административно-деловой комплекс, который должен был включать 5-звездочную гостиницу с бассейном, смотровую площадку, бомбоубежище на 500 человек и комбинат общественного питания. Именно из-за этого в апреле Владимиру Путину пришлось наблюдать за пуском ракеты «Союз-2.1а» из вырытой на скорую руку траншеи.

На проектирование объекта из федерального бюджета было выделено 143 млн руб., а выполнение данных работ в соответствии с распоряжением президента РФ поручено генеральному проектировщику Восточного – проектному институту ОАО «Ипромашпром».

Работы по строительству были поручены «Ипромашпрому». По данным следствия, в качестве соисполнителя было выбрано ООО «ПСК "Микос», которое не имело технических и кадровых ресурсов для выполения таких работ. Как полагают в СКР, решение данного вопроса было пролоббировано гендиректором ООО «ПСК "Микос» Сергеем Островским, имевшим связи в «Роскосмосе», «Ипромашпроме» и других организациях, занимающихся проектированием и строительством объектов Восточного.

Несмотря на то что в установленный контрактом срок ООО «ПСК "Микос» свои обязательства не исполнило, Островский в декабре 2013 г. организовал подписание подложных актов сдачи-приемки проектной документации, на основании которых в январе 2014 г. на счет его компании поступило более 70 млн руб. Затем, полагает следствие, Островский за 10 млн руб. нанял сотрудников ОАО 31 ГПИСС и знакомых архитекторов для того, чтобы они выполнили работы за «Микос». Оставшиеся же 60 млн руб. по фиктивным договорам были перечислены на счета фирм-однодневок и обналичены.

Если других предполагаемых участников преступной группы следствию еще предстоит установить, то Островскому обвинение, очевидно, предъявят в сизо. Дело в том, что Островский уже проходит по одному уголовному делу. Летом он был признан виновным еще по одному эпизоду хищений средств, выделенных на строительство Восточного, и приговорен к пятилетнему сроку и штрафу в 800 000 руб.

СКР выпустил пресс-релиз, согласно которому возбуждено уголовное дело на сумму не менее 50 млн руб. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств хищения бюджетных средств, а также на изобличение соучастников Островского из числа должностных лиц «Роскосмоса», ФКУ «Дирекции космодрома «Восточный» и ОАО «Ипромашпром». добавили в СКР.