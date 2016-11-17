Спецслужбы ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в Нижнем Новгороде

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области ликвидировали участника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», подозреваемого в подготовке теракта в Нижнем Новгороде.

«14 ноября 2016 г. проведена спецоперация по его задержанию, в ходе которой он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был уничтожен ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали», – сообщили в УФСБ.

На месте происшествия были обнаружены автомат АК-47, проходивший по уголовному делу, граната РГО, пять тротиловых шашек общим весом 1,8 кг.