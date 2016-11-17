Москва и Дамаск могут стать городами-побратимами – RT

Председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов готовит проект постановления Госдумы об особом статусе российско-сирийского сотрудничества, сообщает Russia Today со ссылкой на документ. В частности, депутат предлагает установить между Москвой и Дамаском отношения городов-побратимов.

«Несмотря на трудности, российско-сирийские отношения продолжают развиваться в атмосфере дружбы, доверия и взаимопомощи, что выносит их за рамки стандартных дипломатических отношений. Для поддержки законного правительства Сирии есть целесообразность принять высшим законодательным органом страны постановление об особом статусе российско-сирийского сотрудничества», – говорится в проекте постановления.

По данным телеканала, инициативу поддержал первый зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике Георгий Федоров. По его словам, события в Сирии не являются рядовым военным конфликтом, поэтому требуют особого отношения, закрепленного на законодательном уровне.