В Минэкономразвития подтвердили, что ждут Игоря Шувалова

Первый вице-премьер Игорь Шувалов встретится в четверг днем с сотрудниками Министерства экономического развития. Это ТАСС сообщил замруководителя министерства Олег Фомичев. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Шувалова попросил это сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фомичев будет присутствовать на встрече. Он отказался говорить, что на ней может обсуждаться.

По информации источников «Коммерсанта», Медведев после заседания правительства в среду поручил Шувалову успокоить сотрудников ведомства после задержания и отставки их начальника Алексея Улюкаева. На открытой части заседания Медведев сказал сотрудникам министерства, что надеется, что «случившееся не скажется на результатах их повседневной деятельности». Иных заявлений о судьбе министерства не последовало. Повестка заседания, которая обсуждалась уже в закрытом режиме, по оценке «Коммерсанта», «выглядела так, будто была нацелена на демонстративное отрицание какого-либо правительственного кризиса». Издание считает, что Белый дом прилагает все усилия, чтобы арест Улюкаева не вызвал явного правительственного кризиса.