Советник президента о казусе LinkedIn: Необходимо уточнить понятие «персональные данные»

Советник президента по интернету Герман Клименко полагает, что соцсеть LinkedIn выполнит требования Роскомнадзора и в итоге будет разблокирована. Также он уверен, что в закон «О персональных данных» по итогам этого разбирательства будут внесены уточнения. Как сообщает «Интерфакс», он сказал это в эфире «России 24».

По словам Клименко, речь идет «о споре на уровне права». «Там вопрос заключается в том, что такое "персональные данные", что охраняется. Являются ли фамилия, имя, отчество, фотография персональными данными, которые подпадают под действие этого закона, – объяснил он. – Здесь разошлись позиции LinkedIn как компании, у которой есть опыт американский, и нашего суда, который следует нашей, российской трактовке закона». Он надеется, что в результате случившегося будет «либо уточнена версия закона, либо внесены поправки». «Это законодательство у нас достаточно мобильное, поскольку интернет – это новая среда. Может быть принятая позиция пересмотрена, а может быть, нет», – отметил он.

На данный момент «Роскомнадзор просто выполнил судебное решение», констатировал Клименко. Он считает, что уже это неплохо, «потому что основная проблема нашего судопроизводства в том, что мы принимаем решения, но не всегда их выполняем».

Роскомнадзор сообщил утром 17 ноября, что внес соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство ссылается на решение Таганского суда, которое вступило в силу. 10 ноября представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил, что ведомству технически нужно несколько дней, чтобы направить уведомления операторам и провайдерам и осуществить блокировку сайта. Ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскомнадзор, говорил он. 17 ноября Ампелонский сказал РБК, что фактическая блокировка ресурса будет зависеть от провайдеров. «Ожидается, что работа соцсети будет полностью заблокирована в течение сегодняшнего дня», – добавил он.