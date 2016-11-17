Песков опроверг информацию о готовящейся встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о готовящейся встрече президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа похожа на «утку».

«Пока нет никаких разговоров, это совершенно какая-то непроверенная информация, похожая на "утку"... Конкретики никакой нет, и никакой речи, естественно, не шло о том, что это могло быть до инаугурации, нет какого-то конкретного понимания, что будет после инаугурации», – сказал Песков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что Трамп может посетить Россию сразу после официального вступления в должность, которое произойдет 20 января 2017 г.