Лукашенко объяснил, как он планирует не допустить цветных революций

СССР распался из-за отсутствия в стране продукции первой необходимости, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает «Интерфакс», он заявил это на встрече с журналистами российских региональных СМИ.

«Причина распада Советского Союза? Да не сочиняйте ничего – стирального порошка не хватало, – сказал он. – Мне жалко было смотреть на женщин в очереди, да и сам не единожды стоял в очереди, чтобы купить 10–20 пачек импортного порошка. Своего не хватало, а как без порошка».

По мнению Лукашенко, тогда в течение одного года можно было поставить тысячу модулей в Белоруссию и «засыпать» стиральным порошком страну. Также он убежден, что можно было запросто произвести достаточно продуктов питания.

«Надо заниматься житейскими вопросами и, исправив ошибку Советского Союза, обеспечить население всем необходимым», – убежден белорусский лидер. Когда будут решены все вопросы, которые важны для нормальной жизни человека, тогда «он будет патриотом и будет всегда тебя поддерживать». При нормальной жизни «никакие цветные революции нас не перевернут», цитирует его «Белта». «Но если мы не будем этим заниматься, нас без цветных революций народ скинет при той бешеной демократии, которая сегодня в мире», – предупредил он.

Сейчас Белоруссия полностью обеспечила продовольственную безопасность, хотя еще лет 20 назад с этим были проблемы, заверил Лукашенко. «Помню, доклад мне: в Минске осталось на 3 дня муки, хлеба не будет. Это была первая задача, которую мне пришлось решать в Минске. Тогда я дал себе слово: я все сделаю, чтобы накормить белорусский народ, чтобы люди не телепались с этими талончиками, чтобы, как нищие, купить кусок масла или булку хлеба», – сказал он.

Белоруссия, по его словам, готова кооперироваться с российскими регионами в плане производства, чтобы не допустить дефицита каких-либо товаров. «Если вы хотите что-то сделать, приезжайте, мы готовы вместе с вами делать, притом по цене ниже, чем вы сами для себя это сделаете. Мы это уже продемонстрировали, не надо никаким жуликам ничего платить – мы вам сделаем это в полцены. Мы хотим, чтобы вы получали достаточно продуктов питания и чтобы мы окончательно не угробили производство одежды, обуви», – подчеркнул он. Лукашенко отметил, что пришел на пресс-конференции в белорусском костюме. «Я считаю, что в Беларуси должны производить нормальную одежду», – сказал он.