Говорухин: Власти не вмешиваются в искусство и это плохо

Государство не вмешивается в творческий процесс, и это «тоже очень плохо», считает председатель думского комитета по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин. В России в искусстве нет цензуры, «даже намека нет», сказал он телеканалу «Россия 24». Его цитирует «Интерфакс». Он напомнил, что за 15 лет до «нулевых» годов в обществе «очень упал» уровень нравственности, так как все ограничители были сняты, поскольку было заявлено, что государство не может вмешиваться в творческий процесс.

«Нет государства, в котором не существовала бы нравственная цензура, - убежден режиссер. - Как правило, это общество, церковь и другие институты. Но у нас и этого нет. У нас единственная в мире Конституция, где написано, что всякая цензура запрещена».

Себя Говорухин назвал сторонником цензуры. «Я считаю, что нравственные ограничения - суть свободы в обществе», - сказал он. На вопрос, где находится нравственная черта, которую творец не может переступить, и кто эту грань должен определить, Говорухин ответил: «В этом вся и загвоздка. Если бы мы знали, кто это будет решать, то я бы пытался говорить, что необходимо вводить какие-то нравственные ограничения, поскольку человек беззащитен перед напором пошлости и гадости, которая льется с экранов кинотеатров или сценических подмостков». В закона трудно предусмотреть все возможные ситуации. Считает он. «К примеру, ни слова мата не произнесено, но человек на авансцене расстегнул ширинку и помочился. Этого же не напишешь в законе. Нужны какие-то внутренние рамки», - отметил депутат.