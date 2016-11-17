Следствие по малазийскому Boeing не может игнорировать данные российских РЛС – МИД

Следственная группа, расследующая причины крушения малазийского самолета Boeing в небе над украинской территорией, должна учитывать переданные Нидерландам данные российских РЛС. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия считает крайне важным принять в расчет данные российских РЛС и учесть их в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов следственной группы», - уточнила Захарова.

По ее словам, игнорирование данных с российских РЛС будет расцениваться как «преступление против честного и прозрачного расследования».