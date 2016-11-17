Ракетоносцы ВКС России нанесли удар по целям в Сирии

В четверг, 17 ноября, стратегические ракетоносцы ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами (КР) по объектам боевиков запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» на территории Сирии, сообщило Минобороны России.

Министерство уточнило, что пуски КР проведены из района над акваторией Средиземного моря, куда самолеты долетели через северные моря и Восточную Атлантику, преодолев более 11 000 км с двумя дозаправками. «После нанесения ракетного удара самолеты ВКС России вернулись на аэродром базирования», - говорится в сообщении.

«К нанесению ракетно-бомбовых ударов привлекались также корабельные истребители Су-33 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ударная авиация с аэродрома «Хмеймим». Истребительно-авиационное прикрытие осуществляли самолеты Су-30», - пишет Минобороны.

Объектами поражения стали заранее разведанные пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения. Результаты ударов контролировались и беспилотными летательными аппаратами.

13 ноября военно-дипломатический источник ТАСС заявил, что экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 на авиабазе «Энгельс» (Саратовская область) находятся в режиме боевого дежурства. Персонал устанавливает на них крылатые ракеты и готовит эти самолеты к боевому применению, сказал тогда собеседник агентства.