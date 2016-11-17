Обама обсудил с Меркель сохранение санкций против России

Лидеры США и Германии Барак Обама и Ангела Меркель на встрече в Берлине говорили о необходимости сохранения санкций в отношении России до полного выполнения минских соглашений. «Мы обсудили важность сохранения санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по минским соглашениям», - сказал Обама на совместной пресс-конференции с А. Меркель в четверг.

Обама находится в Берлине с последним визитом в качестве главы государства. Он выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. «Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией», - заявил он в ходе совместной пресс-конференции.