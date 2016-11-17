Обама считает Россию военной супердержавой

Президент США Барак Обама считает Россию военной супердержавой, передает «РИА Новости».

«Мой принцип по отношению к России не изменился с первого дня моего президентства. Россия является важной страной, это военная супердержава, у нее есть влияние в регионе и в мире», — заявил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, все заинтересованы в росте российской экономики, в хороших отношениях России с соседними странами. Обама надеется, что избранный президент США Дональд Трамп продолжит налаживать отношения с Россией, не забывая противостоять Москве в тех вопросах, где ее взгляды расходятся с позицией Вашингтона.

В свою очередь Меркель сказала, что Германия также заинтересована в добрососедских отношениях с Россией.