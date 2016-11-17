Уголовное дело возбуждено по факту убийства бизнесмена в Москве

По факту убийства бизнесмена на севере Москвы возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что неизвестный перед зданием бизнес-центра в 1-м Магистральном тупике застрелил предпринимателя. «Обстоятельства совершенного убийства устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия", - уточнила Иванова.

Личность погибшего установлена.