Пост госсекретаря Дональд Трамп может предложить критику России Митту Ромни

Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить пост госсекретаря в своей администрации Митту Ромни, кандидату в президенты от республиканцев в 2012 г. передает NBC News со ссылкой на свои источники. По данным телеканала политики встретятся 20 ноября, чтобы обсудить вопрос о возможном назначении. Ранее сообщалось, что главными претендентмами на право возглавить Госдепартамент являются экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, бывший замгоссекретаря и постпред США в ООН Джон Болтон, а также бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич.

В ходе компании 2012 г. Ромни выступал с критикой в адрес России, называя ее «главным геополитическим противником» США. Его тогдашний противник, одержавший в итоге победу Барак Обама, напротив, говорил о необходимости перезагрузки отношений с Москвой. Однако четыре года спустя уже Обама, поддерживавший конкурента Трампа кандидата от демократов Хиллари Клинтон, говорил о необходимости жесткого воздействия на Россию, тогда как республиканец Трамп обещал с ней «поладить».

В ходе кампании 2016 г. Ромни позволял себе критику в адрес Трампа, которого называл его «жуликом». Миллиардер в ответ обзывал его «слабаком», который подвел партию в 2012 г. и «задохнулся как собака» в ходе предвыборной гонки против Обамы.

Ромни подумывал о том, чтобы принять участие и в президентской гонке 2016 г. Рейтинг давал ему такую возможность, но это решение не поддержали партийные спонсоры. После встречи с ними Ромни объявил, что хочет дать дорогу новым лидерам в Республиканской партии.