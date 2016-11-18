Лавров рассказал Керри о задачах российской авиации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госскретарем США Джоном Керри на «полях» форума АТЭС в Перу рассказал о целях масштабных ударов российских ВКС по террористам в Сирии. «Это была хорошая встреча. Наша авиация и авиация Сирии работают только в провинциях Идлиб и Хомс, чтобы предотвратить выход ИГ из Мосула в Сирию», - приводит слова Лаврова ТАСС. США поддерживают наступление на иракский Мосул.

Судя по высказываниям Керри, он остался доволен встречей. «У нас был конструктивный, хороший разговор по ряду вопросов, таких как Йемен, Ливия, Сирия, а также Украина», - передает его слова по итогам встречи с Лавровым «Интерфакс». Госсекретарь также уточнил, что на переговорах обсуждались «все аспекты ситуации в Алеппо».

Ранее Госдепартамент обвинял российские ВКС в том, что они нанесли удары по пяти госпиталям в окрестностях Алеппо. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявлял, что российская авиация уже 29 суток не наносит ударов по Алеппо, несмотря на обстрелы боевиков. А обвинения ретранслируемые в частности Госдепартаментом, он назвал «обыкновенной ложью».