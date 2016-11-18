США проголосовали против «антинацистской» резолюции из-за ущемления свободы слова

Генассамблея ООН одобрила к рассмотрению предложенный Россией в соавторстве с представителями 50 стран проект резолюции о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нетерпимости и героизации нацизма. Проект поддержали представители 131 государства, 48 воздержались, 3 – Украина, США и Паулу – проголосовали против, сообщает Associated Press.

Представитель США объяснил позицию своей страны тем, что политизированность резолюции помешает выражению свободы слова. «Мы безоговорочно осуждаем все формы религиозной и этнической нетерпимости или ненависти в стране и во всем мире. Однако из-за слишком узких рамок и политизированного характера резолюции, накладывающей неприемлемые ограничения на фундаментальные принципы выражения свободы слова, США не могут поддержать ее», - заявил представитель США в Экономическом и социальном совете Стефани Амадео по итогам голосования. Также противники резолюции указали на то, что Россия может использовать ее для давления на своих ближайших соседей.

Предварительно одобренный документ будет рассмотрен на декабрьской пленарной сессии Генассаблеи ООН.