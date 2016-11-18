Суд отправил под домашний арест и. о. первого вице-губернатора Кузбасса

Новосибирский суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения для и. о. первого вице-губернатора Кемеровской области Александра Данильченко по делу о вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"». «Избрать Данильченко Александру Владимировичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 13 января 2017 г.», – передает «Интерфакс» слова судьи.

Под домашний арест сроком на два месяца также отправлена начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая. Сегодня суд примет решение в отношении других фигурантов дела.

В среду по решению суда были на два месяца арестованы начальник СУ СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин и доверенное лицо бизнесмена Александра Щукина Геннадий Вернигор.

По версии следствия, обвиняемые по предварительному сговору вымогали у предпринимателя Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез "Инской"», рыночная стоимость которых составляет не менее 1 млрд руб. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).