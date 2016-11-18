США поставят Катару и Кувейту истребители на сумму более $31 млрд

США поставят Катару и Кувейту истребители на сумму более $31 млрд. Катару планируется продать 72 истребителя F-15QA и различное сопутствующее оборудование и вооружение на $21,1 млрд. Кувейт намерен приобрести 32 истребителя-бомбардировщика F/A-18E и восемь истребителей-бомбардировщиков F/A-18F, а также запасные двигатели к ним и различную другую военную технику на общую сумму $10,1 млрд.

Госдепартамент США уже одобрил контракты, администрация президента 17 ноября уведомила Конгресс США о принятом ею решении экспортировать в Катар и Кувейт данную военную технику. Теперь сделки должны быть в течение месяца рассмотрены законодательными властями США.