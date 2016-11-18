Убийц предпринимателя на севере Москвы было трое – «Интерфакс»

Исполнителей убийства предпринимателя Игоря Меклера, тело которого было обнаружено вечером 17 ноября на севере Москвы, было трое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, убийц было трое. Возможно, они следили за Меклером некоторое время», – сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что на месте убийства были обнаружены 49 гильз, из тела бизнесмена изъято семь пуль. «По двери автомобиля Меклера было произведено не менее 20 выстрелов», – добавил источник.

Как сообщалось ранее, вечером 17 ноября на парковке бизнес-центра в Москве было обнаружено тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, причиной убийства могли стать долги бизнесмена.