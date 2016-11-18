Обама и лидеры ЕС согласились с необходимостью продления антироссийских санкций

Президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продлить санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, передало в пятницу агентство Bloomberg.

По сообщению BBC, европейские лидеры сошлись в том, что избранный президент США Дональд Трамп должен поддержать режим антироссийских санкций.

В берлинской встрече приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Барак Обама, лидер Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава совета министров Италии Маттео Ренци и председатель правительства Испании Мариано Рахой.