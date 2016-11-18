Трамп определился с кандидатурами директора ЦРУ и генпрокурора США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей США Майку Помпео стать директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает Reuters. По данным агентства, Помпео принял предложение.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщает, что должность генпрокурора США Трамп предложил занять сенатору от Алабамы Джеффу Сессионcу. Отмечается, что Сессионс известен жесткой позицией по вопросу миграции.

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