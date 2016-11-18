Обама и лидеры ЕС назвали условия для отмены антироссийских санкций

Президент США Барак Обама и лидеры стран Европейского союза назвали условия для отмены санкций в отношении России, передает Reuters. Санкции будут действовать вплоть до выполнения минских соглашений, сказали в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия – только гарант разрешения украинского конфликта и не обязана выполнять минские соглашения.

«Россия – это страна, которая призвана сторонами конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договоренностей», – отметил Песков.