Модельер Мишель Обамы отказалась работать с Меланьей Трамп

Дизайнер одежды Софи Телле, одевавшая первую леди США Мишель Обаму, опубликовала открытое письмо в Twitter, в котором отказалась работать с супругой избранного президента Дональда Трампа Меланьей.

Причиной стала позиция Трампа относительно миграционной политики. В письме Телле заявила, что выступает против любой дискриминации и сама является иммигранткой.

«Я не стану шить одежду или каким-либо образом сотрудничать со следующей первой леди. Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее супругом в ходе предвыборной кампании, несовместима с ценностями, которыми мы руководствуемся в жизни», – написала модельер.

В письме она также призвала своих коллег последовать ее примеру и отказаться работать с Меланьей Трамп.