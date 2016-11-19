На Украине задержана россиянка, находившаяся в международном розыске

Полиция Украины задержала мужчину и женщину, которые разыскивались на международном уровне правоохранительными органами России по делу об убийстве в Ростове. Об этом сообщает национальная полиция Украины.

Отмечается, что украинская сторона готова выдать России правонарушительницу, так как она является уроженкой Ростова-на-Дону. Мужчина родился на Украине, поэтому он экстрадирован не будет.

По версии следствия, 29-летний мужчина и 27-летняя женщина в новогоднюю ночь познакомились с тремя мужчинами и пригласили их к себе домой отметить праздник. Утром хозяева обнаружили, что двое гостей скрылись, забрав ноутбук и два мобильных телефона.

«Тогда они разбудили гостя и начали его бить. Но и этого им показалось мало. Они по очереди нанесли мужчине ножевые ранения, от которых он скончался. Чтобы замести следы преступления, они попытались расчленить тело, но в конце концов скрылись», – говорится в сообщении нацполиции.

Хозяйка квартиры, которую снимали мужчина и женщина, дала описание подозреваемых, и они были объявлены в розыск. Задержаны они были в Славянске во время проведения оперативно-профилактических мероприятий.