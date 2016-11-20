В «Домодедово» экстренно сядет самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Двухпалубный лайнер А380 готовится к экстренной посадке в «Домодедово» из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«Во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие, и экипаж запросил вынужденную посадку в "Домодедово". Самолет приземлится в ближайшие минуты», – сказал собеседник агентства.

Самолет выполняет рейс по маршруту Дубай – Сан-Франциско.