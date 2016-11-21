Путин: С Обамой было непросто работать

Президент Владимир Путин поблагодарил президента США Барака Обаму за годы совместной работы, хотя они и были непростыми, и пригласил посетить Россию в любое время, «если он сочтет возможным и будет необходимость и желание». Так российский лидер прокомментировал краткие переговоры с уходящим президентом США на саммите АТЭС. Его слова на итоговой пресс-конференции по завершении форума цитирует сайт Кремля. «Мы отметили, что, несмотря на то что диалог между нами шел непросто, было сложно, можно даже сказать, работать друг с другом, – рассказал он. – Но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позициям друг друга и друг к другу».

Также Путин напомнил о беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Тот, по его словам, «подтвердил свои намерения по нормализации американо-российских отношений», Путин заверил его в том же. Конкретная двусторонняя встреча в этом разговоре не обсуждалась, но было сказано, что «может быть, было бы полезно организовать встречу наших сотрудников». Путин отметил, что пока Трамп только формирует собственную команду и официальных сотрудников у него нет, так что даже о встрече на таком уровне пока говорить трудно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что лидеры России и США договорились продолжать двусторонние контакты по Сирии. «Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца (до ухода Обамы с поста. – Ред.) необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования. В этом контексте условились, что Лавров и Керри продолжат контакты», – сказал он 20 ноября.