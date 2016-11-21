МВД заменит номера на легковых автомобилях и мотоциклах – «Коммерсантъ»

Структуры МВД готовят масштабный пересмотр ГОСТ-50577, регламентирующего размеры номерных знаков на автомобили и мототехнику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) Олега Порташникова. В пресс-службе Росстандарта подтвердили, что пересмотр ГОСТа заложен в план по стандартизации на 2017 г. Публичное обсуждение его первой редакции должно начаться в сентябре, окончательная редакция будет готова в мае 2018 г., а его утверждение планируется на октябрь. После этого документ может вступить в силу через 3–18 месяцев. Эскизы новых номеров уже разработали в Российской автомобильной федерации.

Предполагается, что новые номера должны совпадать с западными стандартами. Действующий ГОСТ выпущен в 1993 г., когда в России было меньше импортной техники. Так, стандарт российского знака, предусмотренного под задний номер (245 мм на 160 мм), не вписывается в рамки на зарубежных байках. Рамки-переходники, предоставляемые лишь официальными дилерами не всегда надежны, в результате на больших скоростях номера гнутся и отрываются.

С аналогичными проблемами сталкиваются владельцы японских и американских легковых автомобилей, в которых штатные места крепления номерных знаков не совпадают с российскими стандартами. Сейчас автовладелец не имеет права даже сверлить дополнительные отверстия в номерном знаке, за это предусмотрен штраф в 500 руб. В НИЦ считают, что нужно разрешить делать отверстия в номерах, но лишь в определенных местах. Впрочем, не исключено, что в новом стандарте появятся и прямоугольные задние номера под штатные крепления иномарок.

Авторы инициативы предлагают также разработать особый стандарт для ретроавтомобилей и машин для спортивных соревнований. В некоторых странах их владельцы получают специальные номера, позволяющие использовать автомобиль при некоторых ограничениях – в определенное время и в определенных местах.