УФСБ по Москве и Подмосковью заказывает французские шторы почти на 1,8 млн рублей

Управление Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области разместило на сайте госзакупок заявку на покупку французских штор, максимальная цена контракта – 1,777 млн руб.

В частности, требуются два комплекта штор из огнестойкой вуали Trevira. В первом – четыре шторы в комплекте с карнизом и багетом по 280 000 руб. за шт., во втором – восемь штор с карнизами по 82 000 руб., пишет «РИА Новости».

Срок исполнения контракта – декабрь 2016 г., следует из заявки УФСБ. Дата проведения аукциона в электронной форме – 5 декабря.