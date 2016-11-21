Суд арестовал еще двух фигурантов дела о подготовке диверсии в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал еще двух фигурантов по делу об организации диверсий на территории Крыма по заданию минобороны Украины. Об этом сообщает «РИА Новости». В частности, один из арестованных – полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний, второй – украинский офицер Глеб Шаблий. Они были задержаны еще на прошлой неделе. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Установлена их связь с тремя ранее задержанными диверсантами.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе диверсионно-террористическая группу минобороны Украины, которая планировала теракты а военных объектах Крыма. Трое участников группы уже были арестованы. В минобороны Украины отрицают, что сотрудники ведомства были задержаны в Крыму.

Украинские разведчики работали в Крыму под прикрытием, вели наблюдение за объектами Черноморского флота, а также планировали диверсии на инфраструктурных объектах.