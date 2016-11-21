Мэра Тамбова отправили в отставку из-за скандала с ремонтом дорог

Депутаты Тамбовской городской думы отправили в отставку мэра города Юрия Рогачева после скандала с «потраченными на несуществующие дороги» 125 млн руб., сообщает городское заксобрание. Депутаты приняли решение единогласно.

Ранее сообщалось, что Рогачев будет освобожден от должности досрочно, а его членство в «Единой России» может быть приостановлено. Причиной этого стала ситуация с непостроенными дорогами в Знаменском районе области в период, когда Рогачев возглавлял местную администрацию. По данным реготделения, благодаря вмешательству губернатора Александра Никитина деньги, потраченные на несуществующие дороги, в сумме 125 млн руб. были возвращены в районный бюджет. ФСБ провела проверку, материалы которой на днях были переданы в региональное управление СКР.

Большинством голосов временно исполняющим обязанности главы города Тамбова с 21 ноября 2016 г. до избрания назначен Дмитрий Алехин. На время его отпуска функции руководителя будет исполнять еще один первый заместитель – Александр Дадонов.

Рогачев был назначен мэром Тамбова в ноябре 2015 г. До этого – с 2003 по 2007 г. – занимал должность вице-мэра Тамбова, с 2008 по 2011 г. работал начальником Государственной жилищной инспекции Тамбовской области, с 2011 по 2015 г. являлся главой администрации Знаменского района Тамбовской области.