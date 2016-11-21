Президент Южной Кореи решила «затаиться» на фоне коррупционного скандала – «Ренхап»

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе на этой неделе не будет участвовать в заседании правительства, чтобы лишний раз не напоминать о себе после того, как прокуратура назвала ее фигурантом антикоррупционного расследования. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в администрации президента. Принято решение, что заседание правительства вместо Пак Кын Хе будет вести вице-президент по экономическим вопросам, министр финансов Йо Ил Хо.

В минувшее воскресенье прокуратура, представляя промежуточные результаты расследования, назвала президента предполагаемой соучастницей в деле о злоупотреблениях ее близкой подруги Цой Сун Силь. По версии следствия, Цой, не занимая официальных должностей, пыталась вмешиваться в государственные дела и извлекать личную выгоду из знакомства с президентом. По версии следствия, она заставила 53 компании перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в два некоммерческих фонда, которые она контролировала как минимум в конце 2015 г. Среди пострадавших от ее требований числятся Lotte, автопроизводитель Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, телекомгигант KT. Цой арестована и обвинена в злоупотреблении положением, мошенничестве, вымогательстве и ряде других нарушений. Месяц назад Пак Кын Хе публично извинялась перед народом, но скандал не утих.

По версии прокуратуры, обогащаться подруге президента помогали она сама и ее два бывших близких помощника. Расследование продолжится. Предъявить обвинения действующему президенту запрещает Конституция, исключение составляют ситуации с подозрением в госизмене или подготовке восстания. Однако подозреваемым по коррупционному делу президент страны становится впервые.

Адвокат президента категорически отрицает все обвинения в ее адрес. Он заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со следствием. Как напоминает «Ренхап», ранее он говорил, что допускает участие Пак в опросе с представителями прокуратуры на этой неделе. Администрация президента выразила сожаление в связи с позицией прокуратуры и заявила, что все подозрения в адрес Пак нисколько не соответствуют действительности и являются плодом воображения.

На этом фоне рейтинг одобрения президента, по опросу Gallup, остается на рекордно низком уровне в 5%.