МВД Франции заявило о предотвращении очередного теракта

МВД Франции заявило о предотвращении теракта. Как сообщает BFM TV, министр Бернар Казнев заявил, что теракт готовился давно. Дело расследует прокуратура Парижа.

В подготовке теракта подозреваются семь человек, которые были задержаны в ночь на воскресенье в Страсбурге и Марселе в рамках антитеррористической операции. Задержанные - мужчины в возрасте от 29 до 37 лет. Источники СМИ называют расследуемое дело «серьезным».

По словам Казнева, еще пятеро подозреваемых участников этой террористической группы были задержаны 14 июня 2016 г., незадолго до начала чемпионата Европы по футболу. Двое из пяти задержанных арестованы.

Всего с начала года во Франции по подозрению в связях с террористами были задержаны 418 человек, заявил министр.