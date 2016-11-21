Две россиянки включены в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии ВВС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова включена в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии ВВС.

Ее номинировали в категории «политика». «Она первая женщина в истории российского ведомства, занявшая этот пост, и она производит фурор благодаря своему бойцовскому и яркому стилю», - отмечает ВВС. Помимо Захаровой в данной категории также представлены активистки Карима Балоч и Алин Мукови Неема, защитница демократических ценностей Денис Хо из Гонконга и французский политик Рашида Дати.

В рейтинг также включена спортсменка Юлия Степанова, рассказавшая WADA о применении допинга российскими спортсменами.

В топ-100 включены женщины из разных стран мира, которые, по мнению ВВС, могут быть примером для подражания.