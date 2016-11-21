Прокуратура направила в суд дело о хищении 5,1 млрд рублей по налоговым вычетам

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 5,1 млрд руб. по налоговым вычетам в Москве. Сергей Данилочкин обвиняется в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, передает ТАСС.

По информации следствия, с февраля 2009 г. по декабрь 2010 г. преступная группа под руководством Данилочкина фальсифицировала документы о деятельности подконтрольных ему компаний и их контрагентов. Поддельные документы предоставлялись в ФНС для получения налогового вычета в качестве возмещения НДС. ФНС в общей сложности перевела на расчетные счета подконтрольных Данилочкину структур около 5,1 млрд руб.

На данный момент Данилочкин скрывается. Он объявлен в федеральный и международный розыск. «Остальные члены организованной группы в настоящее время осуждены к различным срокам лишения свободы», - заявили в прокуратуре.