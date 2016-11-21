Путин, возможно, огласит послание Федеральному собранию 1 декабря

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 1 декабря, сообщил «РИА Новости» источник в парламенте. «Появилась информация, что это может произойти 1 декабря», - сказал собеседник агентства. Это подтвердил источник в Госдуме: «послание состоится 1 декабря в Кремле».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что послание главы государства парламенту «будет скоро», однако отказался назвать сроки оглашения.