Половина Ульяновска отключена от горячей воды ради сохранения отопления

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ульяновской области в понедельник решила приостановить горячее водоснабжение правобережной части Ульяновска из-за нехватки воды, поступающей из забитого ледяной шугой волжского водозабора.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что это вынужденная мера, чтобы сохранить в городе хотя бы отопление.

«В акватории Волги произошло редкое природное явление - здесь с началом ледостава в этом году образовалось скопление водяной шуги и донного льда (зажор), которое препятствует штатной работе водозаборного оголовка. Зажор в понедельник привел к резкому снижению давления в системе водоснабжения в Правобережье - до трети от нормы. В этой ситуации для нас главное сейчас - сохранить отопление в квартирах и на социальных объектах, ведь воды, поступающей с Волги, на все не хватит. Уже сейчас даже холодная вода в некоторых районах может не доходить до верхних этажей высотных жилых домов», - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что последний раз такая ситуация была на волжском водозаборе в Ульяновске около 30 лет назад, тогда для устранения шуги также использовались суда, которые работой винтов создавали волны, удалявшие кристаллы льда.

Пресс-служба правительства Ульяновской области сообщила, что создан штаб по ликвидации последствий природного явления. «Решением КЧС 21 ноября с 17:00 прекращается подача горячей воды в правобережной части Ульяновска, подача холодной воды будет осуществляться в режиме пониженного давления. Все социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей, а также детские и лечебные учреждения взяты под особый контроль. В случае необходимости будет организован подвоз воды. Всем промышленным предприятиям направлены телефонограммы с рекомендацией ограничить потребление ресурса», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мобилизуются все баржи на территории региона, которые могут быть задействованы в работах на участке водозабора. Они будут создавать турбулентность движения воды в местах скопления шуги.

В настоящее время для того, чтобы разбить кристаллы льда, привлечены два буксира. Также в районе водозабора работают водолазы, которые размывают отложения шуги с помощью гидромониторов - вместе с корабельными винтами они создают плотный, движущийся с большой скоростью водяной поток.

В пресс-службе горадминистрации агентству уточнили, что в правобережье Ульяновска проживают более 400 000 человек. Температура воздуха в районе Ульяновска в эти дни опускается до 5-10 градусов ниже ноля.