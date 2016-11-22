Статус Федерального агентства по делам национальностей может быть повышен до министерства – «Коммерсантъ»

В России должен быть федеральный орган власти для реализации национальной политики, считает вице-премьер Александр Хлопонин. Он сказал «Коммерсанту», что у существующего Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое не находится в подчинении какому-либо министерству, сейчас не хватает ресурсов и полномочий. Руководитель агентства Игорь Баринов заявил, что «не против» повышения статуса ведомства до министерства.

В мае 2016 г. повысить статус ФАДН предлагал замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Он предлагал передать ФАДН больше полномочий, в том числе по вопросам адаптации мигрантов. Наделить агентство полномочиями по работе над адаптацией мигрантов и переселению соотечественников президенту Владимиру Путину в октябре предлагали участники заседания Совета по межнациональным вопросам в Астрахани. Экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов тогда же предложил принять закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями». Президент согласился, что надо начать работать над законом и что нужен и «федеральный орган», отвечающий за адаптацию мигрантов.

Вопросы о передаче ФАДН полномочий по адаптации мигрантов и повышении его статуса обсуждаются в правительстве, пишет газета. Как сказал Баринов, агентство завершило работу над новой госпрограммой «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 гг.» объемом около 40 млрд руб., которая должна заменить принятую в 2013 г. ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ до 2020 г.». В новой программе учтены в том числе вопросы адаптации мигрантов, а также выполнение переданных ФАДН полномочий в области национальной политики от Минкультуры, Минобрнауки, Роспечати, Ростуризма, управления делами президента.

По словам Хлопонина, концепцию закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями» эксперты и правительство должны подготовить до конца декабря. Он считает, что в ней должен быть «определен понятийный аппарат, чтобы друг друга понимать», обозначены проблемы в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Сам закон, по словам чиновника, должен быть разработан в течение 2017 г., но пока общие подходы к проекту не найдены. «Был единый советский народ, но после развала СССР такого общегражданского понятия нет», – объяснил Хлопонин. Он считает, что в первую очередь нужно решить, «принимать закон о единой российской нации или нужна какая-то другая база, с которой можно спокойно смотреть в завтрашний день, не опасаясь межнациональной напряженности».